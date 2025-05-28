Число сбитых над Москвой БПЛА выросло до 33

Число беспилотников, сбитых над Москвой в ночь на 28 мая выросло до 33, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Часть БПЛА упала в подмосковном Зеленограде, по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет.

В четырех главных аэропортах Московского авиаузла — во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском — действуют ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Также работу приостановили аэропорты Калуги, Владимира, Ярославля, Костромы и Иваново.

По данным Минобороны, в период с 21:00 мск 27 мая по 00:00 28 мая над регионами России было сбито 112 БПЛА.