Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновили работу

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновлены прием и отправка рейсов. Ограничения на их работу отменили в 7:15 мск, сообщила Росавиация.

В ночь на 28 мая на подлете к Москве сбили 33 беспилотника, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Часть БПЛА упала в подмосковном Зеленограде, обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. В связи с закрытием главных аэропортов Московского авиаузла «Аэрофлот» изменил расписание рейсов.