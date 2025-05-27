Денис Паслер заявил о поддержке производства самолетов «Байкал» на УЗГА

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где ведется производство самолетов малой авиации «Байкал», и заявил о поддержке предприятия со стороны региональных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЛМС-901 "Байкал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ЛМС-901 "Байкал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам главы региона, на УЗГА работают около 2,5 тыс. человек, занятых созданием нового российского самолета. Всего на предприятии трудятся более 9 тыс. человек.

Денис Паслер ознакомился с производством, пообщался с рабочими и изучил план работы предприятия. Он подчеркнул важность продолжения программы испытаний для получения сертификата в установленные сроки госконтракта — в конце 2026 года.

«Мы со своей стороны будем поддерживать и коллектив, и производство. Нет сомнений, что эта работа будет завершена в соответствии с контрактом»,— заявил глава региона.

В конце марта УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года. После чего полпред Дальневосточного Федерального округа Юрий Трутнев сообщал о закрытии проекта по разработке самолета. Во вторник, 26 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о выделении необходимых ресурсов для поддержки производства и разработки «Байкала».

Полина Щуцкая