Денис Паслер заявил о поддержке производства самолетов «Байкал» на УЗГА
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где ведется производство самолетов малой авиации «Байкал», и заявил о поддержке предприятия со стороны региональных властей.
ЛМС-901 "Байкал"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам главы региона, на УЗГА работают около 2,5 тыс. человек, занятых созданием нового российского самолета. Всего на предприятии трудятся более 9 тыс. человек.
Денис Паслер ознакомился с производством, пообщался с рабочими и изучил план работы предприятия. Он подчеркнул важность продолжения программы испытаний для получения сертификата в установленные сроки госконтракта — в конце 2026 года.
«Мы со своей стороны будем поддерживать и коллектив, и производство. Нет сомнений, что эта работа будет завершена в соответствии с контрактом»,— заявил глава региона.
В конце марта УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года. После чего полпред Дальневосточного Федерального округа Юрий Трутнев сообщал о закрытии проекта по разработке самолета. Во вторник, 26 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о выделении необходимых ресурсов для поддержки производства и разработки «Байкала».