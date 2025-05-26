Силуанов заявил о выделении средств для завершения проекта самолета «Байкал»

Для поддержки производства и разработки легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» (ЛМС-901, разработкой занимается Уральский завод гражданской авиации) будут выделены необходимые ресурсы, передает ТАСС слова министра финансов РФ Антона Силуанова с выступления в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет ЛМС-901 "Байкал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Самолет ЛМС-901 "Байкал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Что касается самолета “Байкал”, необходимые ресурсы для поддержки производства, разработки выделяются. Насколько мне известно, самолет должен ввестись в строй в плановые сроки. Мы здесь не экономим»,— заявил глава Минфина.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

Ранее полпред Дальневосточного Федерального округа Юрий Трутнев сообщал о закрытии проекта по разработке «Байкала». Временной альтернативой для поставок до 2030 года планировалось сделать ремоторизированный Ан-2.

Напомним, в конце марта УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», стоимость контракта – более 10,4 млрд руб. До 2027 года завод должен был доработать самолет, двигатель ВК-800СМ и воздушный винт АВ-901.

Полина Щуцкая