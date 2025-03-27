Уральский завод гражданской авиации доработает «Байкал» за 10,3 млрд рублей

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) определен исполнителем контракта на доработку легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», сообщили в Минпромторге России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многоцелевой турбовинтовой однодвигательный легкий самолет ЛМС-901 "Байкал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Многоцелевой турбовинтовой однодвигательный легкий самолет ЛМС-901 "Байкал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

Согласно контракту, до 2027 года УЗГА должен доработать самолет, двигатель ВК-800СМ и воздушный винт АВ-901. В настоящее время УЗГА работает над заменой иностранной силовой установки «Байкала» на отечественный двигатель ВК-800 и воздушный винт АВ-901.

Контракт с УЗГА планируется заключить на сумму более 10,4 млрд руб.

Ранее «Ъ» писал, что в конце февраля 2025 года УЗГА запросил у Минпромторга дополнительное финансирование на доработку «Байкала». Обсуждалась возможность закрытия программы «Байкал» и передачи производства S7 Group или концентрации УЗГА на проектах «Ладога» и «Освей».

Напомним, в сентябре вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что заявленная производителем стоимость самолета «Байкал» сократилась практически в два раза после поручения президента Владимира Путина ускорить его создание.

Полина Щуцкая