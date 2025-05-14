Проект самолета «Байкал», которым занимался УЗГА, закрыли

Разработка легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» (ЛМС-901) зашла в тупик, из-за чего проект закрылся, передает «Ъ» со ссылкой на полпреда Дальневосточного Федерального округа Юрия Трутнева. Проектом занимался Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным «Ъ», проект мог быть отменен из-за конструктивных проблем самолета. Временной альтернативой для поставок до 2030 года планируется сделать ремоторизированный Ан-2: производство двигателя для него составит 1,8 млрд руб., при этом стоимость доработки «Байкала» превышает эту сумму как минимум в пять раз.

Напомним, в конце марта УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», стоимость контракта должна была составить более 10,4 млрд руб. До 2027 года УЗГА должен был доработать самолет, двигатель ВК-800СМ и воздушный винт АВ-901.

Ирина Пичурина