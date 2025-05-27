И.о. главы донского минсельхоза стала Ольга Горбанева

Исполняющей обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области стала первый заместитель Константина Рачаловского Ольга Горбанева. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Госпожа Горбанева с 5 марта 2009 года по настоящее время занимает должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 14 мая врио губернатора Ростовской области подписал указ об увольнении Рачаловского с занимаемой должности с 27 мая.

В феврале Константина Рачаловского задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его заключили под домашний арест. По версии следствия, чиновник способствовал незаконному выделению субсидий ряду предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении и позже признанных банкротами. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 155 млн руб.

Константин Рачаловский занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области с 2014 года.

Мария Хоперская