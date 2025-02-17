Чиновнику предъявили субсидии

Заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского заподозрили в превышении должностных полномочий и возбудили уголовное дело. По версии следствия, чиновник способствовал незаконному выделению субсидий ряду предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении и позже признанных банкротами. Сумма ущерба, по предварительным данным, превышает 155 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В отношении министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила сегодня, 17 февраля, пресс-служба регионально управления ФСБ России. Как сказано в сообщении, дело возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области по материалам УФСБ. В пресс-службе правительства Ростовской области заявили журналистам, что донской кабмин оказывает содействие следствию.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, Константин Рачаловский был задержан рано утром 17 февраля у себя дома. «Его оставят на ночь в ИВС, меру пресечения будут избирать завтра или послезавтра», — сообщил источник.



Как пояснил источник «Ъ-Ростов», речь идет о субсидиях, выданных в 2018 году.

«Также есть дело в отношении руководителя крупного сельхозпроизводителя по статье о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Фигурант покинул Россию и проживает сейчас в Италии», — отметил собеседник.



Константин Рачаловский в 1984 году окончил Донской сельскохозяйственный институт, где получил профессию агронома. Работал главным агрономом совхоза «Октябрьский», а затем директором акционерного общества «Октябрьское» Аксайского района. В 1996 году был назначен заместителем главы администрации — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района. С 2009 года начал работать первым заместителем главы районной администрации.

В 2014 году занимавший тогда пост губернатора Ростовской области Василий Голубев подписал указ о назначении Константина Рачаловского министром сельского хозяйства и продовольствия Дона.

Кристина Федичкина