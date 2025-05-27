FT: США отказались снижать «потолок» цен на российскую нефть
На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила снизить «потолок» цен на российскую нефть. Инициативу поддержали страны Евросоюза и члены G7, однако министр финансов США Скотт Бессент отказался от такого предложения. Вопрос был направлен на дальнейшее изучение возможных вариантов, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
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В коммюнике страны договорились продолжить разработку мер, направленных на ужесточение ограничений для России. Они будут введены в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Предложение о снижении «потолка» цен на нефть поддержали Венгрия и Греция, которые ранее не соглашались на такие санкции.
На прошлой неделе Bloomberg писал, что страны ЕС обсуждают снижение «потолка» цен на российскую нефть до $45 за баррель. Сейчас он составляет $60 за баррель. Такой «потолок» страны ЕС, G7 и Австралия установили в 2022 году. 27 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что даже если Европа снизит «потолок», то это не повлияет на объемы экспорта российской нефти.
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