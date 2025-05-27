FT: США отказались снижать «потолок» цен на российскую нефть

На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила снизить «потолок» цен на российскую нефть. Инициативу поддержали страны Евросоюза и члены G7, однако министр финансов США Скотт Бессент отказался от такого предложения. Вопрос был направлен на дальнейшее изучение возможных вариантов, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / Handout / Reuters Фото: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / Handout / Reuters

В коммюнике страны договорились продолжить разработку мер, направленных на ужесточение ограничений для России. Они будут введены в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Предложение о снижении «потолка» цен на нефть поддержали Венгрия и Греция, которые ранее не соглашались на такие санкции.

На прошлой неделе Bloomberg писал, что страны ЕС обсуждают снижение «потолка» цен на российскую нефть до $45 за баррель. Сейчас он составляет $60 за баррель. Такой «потолок» страны ЕС, G7 и Австралия установили в 2022 году. 27 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что даже если Европа снизит «потолок», то это не повлияет на объемы экспорта российской нефти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Расширение пройденного».

Екатерина Отрашкевич