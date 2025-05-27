Жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать Сувалкский коридор — стратегический участок, соединяющий Литву и Польшу и разделяющий Белоруссию и Калининградскую область России. Как сообщает немецкая газета Bild, причины массового исхода связаны с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия против России.

Местные жители опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО. По словам одного из переселенцев, жители «не хотят быть первыми, по кому ударят»,— приводит издание его слова.

На фоне этих опасений в регионе заметно усилилось военное присутствие, хотя официальных сообщений об эвакуации от властей Литвы и Польши пока не поступало.

Канцлер Мерц объявил о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву, что позволит украинским силам наносить удары по военным объектам на территории России. В Кремле назвали это решение потенциально опасным и разрушительным для процесса урегулирования конфликта.