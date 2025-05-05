Литва вложит €1,1 млрд в укрепление границы с Россией

Власти Литвы планируют вложить €1,1 млрд в наращивание оборонительных укреплений на границах с Россией и Белоруссией. Проект планируют реализовать в ближайшие десять лет, сообщили в Минобороны Литвы.

Наибольшая часть средств –– более €800 млн –– будет направлена на противотанковые мины. Остальные средства пойдут, в частности, на меры радиоэлектронной борьбы и системы противодействия беспилотникам. Вдоль государственной границы разместят 27 складов для хранения, в том числе противотанковых ежей и «зубов дракона».

Ранее сообщалось о совместном проекте Литвы, Латвии и Эстонии по созданию единой Балтийской линии обороны. Она, согласно плану, должна сдержать потенциального противника на границе достаточно долго, чтобы страны-союзники успели прийти на помощь. Сейчас ведутся интенсивные работы по определению географических точек, где должны соединиться инженерные заграждения стран.