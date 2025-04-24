Латвия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Документ опубликован на официальном сайте Latvijas Vstnesis. Латвия присоединилась к конвенции в 2005 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro della Valle / Pool / Reuters Фото: Alessandro della Valle / Pool / Reuters

В приложении говорится, что региональная ситуация в сфере безопасности сильно изменилась за 20 лет, и российско-украинский конфликт усилил угрозу безопасности других стран. Авторы документа считают, что Россия не уважает территориальные границы суверенных государств и международное право, включая принципы, изложенные в Уставе ООН.

«По оценке Латвии, неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями»,— сказано в приложении.

При этом Латвия обязуется свести к минимуму влияние военных операций на население и продолжит соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц во время вооруженных конфликтов. А также будет оказывать помощь жертвам вооруженных конфликтов как на национальном, так и на международном уровне.

Участниками Оттавского договора является порядка 160 стран. После начала СВО на Украине страны Прибалтики и Финляндия предупредили о возможном выходе из него. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидацию минных полей, за исключением необходимых для обучения разминированию.

Екатерина Отрашкевич