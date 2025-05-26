МИД Ирана о возможных атаках Израиля: мы будем защищать свою нацбезопасность

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что Тегеран будет обеспечивать свою безопасность и не станет поддаваться давлению в ходе переговоров с США по ядерной программе, несмотря на потенциальную угрозу военных ударов со стороны Израиля.

На вопрос о возможных израильских атаках на военные ядерные объекты, господин Багаи ответил: «Иранцы не будут поддаваться какому-либо давлению. Мы, безусловно, будем защищать свою национальную безопасность».

Ранее CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц США сообщили о подготовке Израиля нанести удар по ядерным объектам Ирана. Источники телеканала отметили, что Израиль намерен совершить удар несмотря на то, что администрация президента США ведет переговоры с Тегераном.

США и Иран провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров. Глава МИД Омана, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Главным вопросом в переговорах остается сохранение Тегераном в рамках потенциального соглашения права на собственную программу обогащения урана.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегеран не желает отказываться от обогащения».