Тегеран не желает отказываться от обогащения

Италия приняла у себя пятый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной проблеме. Главным камнем преткновения остается вопрос, сохранит ли Тегеран в рамках потенциального соглашения право на собственную программу обогащения урана. Незадолго до встречи в Риме оживились слухи о том, что Израиль готовит удар по иранским ядерным объектам — возможно, за спиной администрации Трампа. А в день переговоров Генштаб иранской армии пригрозил, что в случае провокаций в регионе устроит американцам одновременно «Вьетнам и Афганистан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр внутренних дел США Кристи Ноэм и министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози в Риме

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters Министр внутренних дел США Кристи Ноэм и министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози в Риме

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Встреча в Риме состоялась через полторы недели после четвертого раунда переговоров, который принял у себя Оман — постоянный посредник между США и Ираном. Главный вопрос переговоров — сохранит ли Иран в рамках предполагаемой сделки с США свою программу обогащения урана, являющуюся национальной гордостью, которая, по выражению министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, оплачена кровью иранских физиков-ядерщиков, ликвидированных в результате израильских диверсионных операций.

Дипломаты Исламской Республики отправлялись на переговоры с четким намерением — донести до администрации Дональда Трампа обеспокоенность противоречивыми сигналами с ее стороны.

В преддверии переговоров замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что у американских официальных лиц своеобразная манера вести переговоры. «Они постоянно меняют позицию,— посетовал он.— Иногда президент Трамп говорит, что он хочет соглашения с Ираном, а через день-два угрожает Ирану. Американцы должны выбрать, что им нужно — конфронтация или соглашение». Так, по его словам, еще полтора месяца назад Вашингтон предлагал Тегерану сохранить программу обогащения урана до 3,67%, однако впоследствии спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Тегеран должен полностью отказаться от этой программы.

Выступая 22 мая, господин Арагчи констатировал, что о перспективах переговорного процесса думать рано, пока не решена судьба обогащения. Шеф дипломатического ведомства дал понять: переговоры продолжатся до тех пор, пока администрация президента США не уступит.

Несмотря на то что Тегеран не отказывается от своих прав, он готов пойти на «меры по обеспечению прозрачности», пояснил господин Арагчи. Вероятно, он имел в виду жесткий механизм международной инспекции иранских ядерных объектов, какой существовал в том числе по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — ядерной сделки 2015 года. СВПД еще не умер, но восстановить его в прежнем виде уже нельзя, добавил министр.

В день переговоров в Италии Генштаб вооруженных си Ирана публично пригрозил США «новыми Вьетнамом и Афганистаном» в случае, если по вине Вашингтона произойдет очередной кризис на Ближнем Востоке. «Америка вновь совершает просчет, и ее лживый президент, совершая визит на Ближний Восток, настраивает дружественные Ирану страны против него,— говорится в заявлении Генштаба, приуроченного ко Дню освобождения Хорремшехра — портового города, отбитого у иракских войск в 1982 году.— Америка не осознает, что миролюбивая политика Ирана всегда была направлена на обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Любые провокации США обречены на поражение, подобное Вьетнаму и Афганистану».

Триггером для ужесточения риторики со стороны Ирана стали участившиеся сообщения американских СМИ, что Израиль готовится к нападению на иранскую ядерную инфраструктуру.

Последним об этом сообщил 21 мая со ссылкой на израильские источники портал Axios. Его собеседники пояснили, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху предвидит срыв переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном и уже распорядился начать подготовку к затяжной кампании по уничтожению иранских ядерных объектов, которая, по этим данным, должна продлиться как минимум неделю. Американский источник Axios, в свою очередь, выразил опасение, что удары могут быть предприняты без разрешения со стороны США.

Такие же данные публиковал канал CNN со ссылкой на американское разведывательное сообщество. Было это инструментом давления на Тегеран или нет, но иранское руководство приняло сообщения западных СМИ всерьез.

Господин Арагчи 22 мая направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и генеральному директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси, в котором предупредил: «В условиях, когда угрозы со стороны сионистских фанатиков (правительства Израиля.— “Ъ”) сохранятся, Исламской Республике Иран не останется ничего иного, кроме как принять особые меры по защите своих ядерных объектов и материалов». Вместе с тем министр иностранных дел Ирана пообещал: если правительство господина Нетаньяху инициирует нападение, то Тегеран будет считать Вашингтон соучастником агрессии.

Нил Кербелов