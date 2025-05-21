CNN: США получили разведданные о подготовке Израиля к ударам по Ирану

США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц США, знакомых с данными.

Как отметили в издании, согласно информации разведки, Израиль намерен совершить удар несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа пытается заключить дипломатическое соглашение с Тегераном.

По словам собеседников издания, подобное действие серьезно бы ударило по отношениям Израиля с Дональдом Трампом. Удар также может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Чиновники отмечают, что пока неясно, приняли ли израильские власти окончательное решение, и в правительстве США существуют серьёзные разногласия по поводу вероятности действий со стороны Израиля. Решение о нанесении удара и его формате будет зависеть от оценки Израилем переговоров США с Ираном по ядерной программе.