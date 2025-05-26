Путин заявил о хорошем показателе роста российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что в последние два года российская экономика росла опережающими темпами. По его словам, развитие наблюдается не в отдельных отраслях, а в основных секторах — промышленности, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, сфере услуг и финансах.

«Вы знаете, в позапрошлом году (экономика выросла.— "Ъ") — 4,1%, а в прошлом — 4,3%. Хороший показатель»,— сказал господин Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Он считает, что такая положительная тенденция возможна лишь при объединении «сотен, тысяч, миллионов людей» для выполнения общей задачи. Речь идет как о крупных организациях, так и о индивидуальных предпринимателях. По мнению господина Путина, молодые предприниматели вносят значительный вклад в развитие экономики страны.

Екатерина Отрашкевич