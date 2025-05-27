«Роскосмос» подкрутит Землю

«Роскосмос» предлагает доработать механизм продажи данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), вступивший в силу с начала 2025 года. Так, госкорпорация намерена увеличить привлекательность снимков ДЗЗ за счет предоставления скидок, рассчитанных исходя из объема закупаемых госорганами и бизнесом данных. А также предоставлять через специализированный фонд данные ДЗЗ не только с российских спутников, но и с зарубежных. Участники рынка подтверждают, что на текущий момент в России не хватает снимков необходимого для бизнеса качества, хотя спрос именно со стороны крупных IT-компаний должен стать ключевым драйвером рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Горбунов / Роскосмос Фото: Александр Горбунов / Роскосмос

“Ъ” ознакомится с проектом постановления, разработанным и опубликованным ГК «Роскосмос» 26 мая на портале правовых актов. Документ предлагает изменения в правила использования и продажи данных дистанционного зондирования Земли. Так, уточняется расчет размера платы за предоставление данных и их копий, вводится дополнение нормы о предоставлении данных новой оперативной космической съемки пользователям и т. д. При расчете стоимости данных учитывается как информация, полученная с государственных и частных российских спутников, так и с зарубежных, чего ранее в правилах определения размера оплаты снимков ДЗЗ не было.

Также, как сказано в пояснительной записке, предусматривается возможность снижения стоимости данных в зависимости от их закупаемого объема, что «значительно увеличивает привлекательность таких данных для крупных заказчиков». В «Роскосмосе» не ответили на запрос “Ъ”.

В апреле прошлого года Госдума приняла законопроект, согласно которому органы власти должны покупать, а не получать бесплатно данные ДЗЗ, а единственным поставщиком данных был назначен «Роскосмос». Данные, в том числе с негосударственных космических аппаратов, должны храниться и продаваться через специальный федеральный фонд (см. “Ъ” от 10 апреля 2024 года). Закон вступил в силу 1 января 2025 года. В конце декабря прошлого года «Роскосмос» и группа компаний «Спутникс» заключили первый форвардный контракт по выкупу данных ДЗЗ. Были выкуплены данные, уже отгруженные в фонд, а в целом на такие контракты было направлено 1,4 млрд руб. из бюджета, сообщал ТАСС.

Рынок космического Д33 в России растет в среднем на 26% в год, и такими темпами к 2026 году его объем может составить до 15 млрд руб., оценивал гендиректор Т1 Алексей Фетисов в интервью “Ъ”. Основными сегментами для клиентов на этом рынке сегодня являются сервисы, основанные на местоположении: энергетика, инфраструктура и транспорт, природные ресурсы (см. “Ъ” от 16 апреля).

У «Роскосмоса» и российских частных космических компаний на сегодняшний день нет в нужном объеме наиболее востребованных спутниковых снимков, в частности сверхвысокого разрешения и радиолокационных, говорит гендиректор SR Data (входит в холдинг SR Space) Игорь Кожелин. Поэтому единственный вариант на сегодняшний день удовлетворять запросы российских игроков рынка — это закупать данные за рубежом, объясняет он. Отечественные космические аппараты не могут в полной мере обеспечить автономность рынка, единый поставщик вынужден обращаться к данным с зарубежных аппаратов, подтверждает гендиректор ООО «Лоретт» Владимир Гершензон.

«В случае если российские негосударственные и государственные спутники не смогут предоставить необходимые снимки, появится возможность приобрести их у иностранного поставщика»,— добавляет гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Антон Алексеев. При появлении российского предложения покупка будет происходить у российской компании.

В целом, по словам Игоря Кожелина, коммерциализация данных ДЗЗ меняет подход к ним в целом. Сильнее должны начать развиваться аналитические инструменты, чтобы можно было максимально информации использовать с каждого снимка, считает он. Во-вторых, пропадет закупка у частных компаний одних и тех же снимков по нескольку раз, а стоимость снимков должна будет возрасти. Однако, напоминает эксперт, желание регулировать цены может навредить части российских действующих компаний и стартапов, дав возможность развиваться скорее крупным азиатским спутниковым группировкам.

Сегодня, когда «на земле» активно развивается цифровая экономика, основными потребителями данных ДЗЗ должны стать уже не госорганы, а цифровые экосистемы, считает собеседник “Ъ” на рынке космических технологий. По его мнению, именно участники цифровой экономики должны стать драйверами роста рынка ДЗЗ.

Татьяна Исакова