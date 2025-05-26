BYD заряжается скидками

Китайский производитель электрокаров BYD рекордно снижает цены на некоторые модели. Причинами называют конкурентную ситуацию на авторынке КНР и избыток предложения. Акции автомобильного бренда на фоне этих обещаний упали более чем на 10%. Уже до конца июня BYD уменьшит цены на 22 модели. Цена хэтчбека Seagull будет ниже на 20%. Самая большая скидка у седана Seal — 34%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Скажется ли снижение цен в КНР на цене машин, которые продаются в России? Обозреватель портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев полагает, что решение BYD непременно затронет весь рынок: «Скидки однозначно отразятся и на ценах на автомобили BYD, которые поставляются по параллельному импорту в Россию, потому что все другие китайские производители вслед за BYD вводят скидки. Главная проблема BYD — амбиции этой компании, которая хочет показывать постоянный рост. Продав в 2024-м 4,5 млн автомобилей за год, они в этом году заявили, что продадут 5,5 млн.

Сильно напрягли свои производственные мощности, стали загружать автомобилями дилеров внутри Китая. Считали, что в Китае для них никакой конкуренции нет, но ключевые конкуренты на самом деле уже довольно давно предлагали на свои автомобили цены чуть ниже, чем на продукцию BYD. Появятся ли в России эти автомобили Seagull или Seal, на которые дается самая большая скидка? На самом деле они и сейчас есть. Объем продаж очень небольшой. В первом квартале 2025 года было продано меньше десяти единиц хэтчбека Seagull.

У российских автомобилистов запрос больше на гибридные авто BYD. На них тоже есть скидка: Song Plus, BYD Song Pro гибридные, и у них гораздо выше шанс на то, что они будут продаваться в РФ».

Вслед за BYD акции других китайских производителей электромобилей тоже упали: Li Auto на 3%, Great Wall Motor более чем на 5%, а Geely почти на 10%. Существенного влияния на цены у российских продавцов китайские скидки не окажут, говорит управляющий директор Frank Auto Ирина Франк: «Прямой корреляции со снижением цен в России не было и не будет. Zeekr и Lixiang все прошлые годы закрыли на уровень чистой прибыли в минус. Жить так больше чем два-три года, по идее, невозможно. Если предположить, что выгода будет 12%, она будет все равно на какие-то модели при каких-то условиях. Например, дадут дилерам поддержку за выкуп чего-то.

Таможенные органы смотрят цену на сайте китайских продавцов и смотрят ее розничную. Понижения не повлияют на уменьшение таможенных платежей, на утилизационный сбор, на косты, которые есть на расходы на доставку по Китаю и России. Более того, если китайцы будут терпеть убытки при продаже, то, скорее всего, мы получим хоть какое-то увеличение доходов китайских компаний на доставки до точки, откуда мы уже забираем автомобили. Утилизационные таможенные сборы не будут отсчитываться от той цены, по которой мы реально покупаем автомобили. Они будут рассчитываться от цены, указанной на сайтах, причем это максимальная РРЦ».

По данным агентства Bloomberg, запасы электрокаров собственных марок в дилерских центрах КНР в прошлом месяце достигли 3,5 млн единиц. Это максимальный показатель с декабря 2023 года. Эксперты рынка считают, что конкуренты BYD последуют примеру бренда и введут дисконт на собственные линейки машин.

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Станислав Крючков