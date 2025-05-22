Продажи BYD обогнали Tesla

Китайская BYD впервые в истории обошла Tesla по продажам электромобилей в Европе. Апрельские продажи китайского автопроизводителя увеличились почти в три раза в годовом выражении и превысили 7,2 тыс. штук, пишет “Ъ FM”. При этом продажи Tesla за аналогичный период сократились почти на 50% и составили 7,7 ьы тысяч 165 электрокаров. Эксперты говорят, что эта динамика указывает на окончательную смену лидера на европейском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

И с этим отчасти согласен президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Во-первых, раньше у Tesla конкурентов не было. На сегодняшний день это далеко не так. Китайские компании вплотную приблизились, а в некоторых вещах существенно превзошли уровень Tesla по самому главному — по продукту. То есть Tesla перестала быть настолько дифференцирована от конкурентов по самому главному признаку.

BYD — отличный автомобиль. Действительно, по соотношению цены и качества конкурентов у него немного. BYD объективно на треть дешевле Tesla. Когда европейский потребитель имеет аналогичный продукт, весьма приличный дизайн и еще при этом замечательную цену, то он крайне прагматичен и консервативен. Для него бренд важен, но не на 30%. То есть он сразу переключается на продукты-аналоги».

Как считают эксперты, падение продаж автомобилей Tesla в Европе связано еще и с тем, что руководитель американской компании Илон Маск увлекся политикой. СМИ неоднократно сообщали о том, что несогласные с его взглядами потребители стали бойкотировать электромобили Tesla. И независимый эксперт автомобильного рынка Олег Мосеев считает, что это более существенный фактор: «Безусловно, здесь правы и те, кто говорит, что это заслуга BYD.

Это производитель растет в продажах не только в Европе, но и во всем мире. Но правы и те, кто считает, что у Tesla есть проблемы ввиду того, что Илон Маск ушел в политику, причем в крайне правое крыло, а электромобили — это вотчина как раз левых потребителей, поэтому часть из них принципиально отказывались от покупки Tesla. Правы на самом деле и те и другие».

Помимо Tesla и BYD, в десятку самых продаваемых электромобилей в ЕС в апреле вошли семь европейских брендов, два южнокорейских и один китайский. В тройке лидеров по-прежнему остаются Volkswagen, BMW и Skoda.

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Андрей Загорский