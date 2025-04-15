Спрос не выполнил зарядку

Продажи электромобилей в России упали почти на 70% в первом квартале этого года. При этом сокращение спроса фиксируется уже девять месяцев подряд, сообщает агентство «Автостат». Самым популярным брендом на рынке новых электрокаров остается китайский Zeekr, на его долю пришлось больше трети продаж. Второе место у Avatr, замыкает тройку лидеров Evolute. В топ-5 вошел российский бренд «Москвич», который выпускается на базе китайского кроссовера от JAC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди причин снижения интереса к «электричкам» отсутствие среднего ценового класса в этом сегменте, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Низкие результаты обусловлены высокой базой прошлого года. В 2024-м с 1 апреля изменились правила начисления утилизационного сбора и правила растаможки электромобилей, поэтому те, кто хотел купить "электрички", и те, кто их продавали, старались в первом квартале завезти побольше автомобилей.

Другая причина — это деньги. Потому что покупают любые машины, когда есть возможность заплатить свои деньги плюс, возможно, заем. У нас доступных электромобилей нет. Всегда российский рынок делился на две составляющие: это электромобили б/у, которые завозились преимущественно из Японии (в первую очередь это Nissan Leaf и Tesla), и новые дорогие авто, которые могут стоить 5-10 млн руб. А в серединке между относительно недорогими и новыми дорогими машинами почти ничего нет. "Москвич", Evolute — да, но это тоже не машины массового спроса. В итоге все равно получается дорого, даже с учетом субсидий.

До тех пор, пока электромобиль по цене не опустится до уровня +10-15% к цене аналогичного бензинового авто, массового спроса не будет».

Глобальный спрос на электромобили растет. За первый квартал 2025 года в мире было продано 4,1 млн автомобилей, согласно исследованию британской компании Rho Motion. Это почти на 30% больше, чем годом ранее. В лидерах Китай: там реализовано больше половины всех электрокаров — плюс 36% к прошлому году. Европа прибавила 22%, Северная Америка — 16%. Российский антитренд обусловлен сложностью в эксплуатации чистых электрокаров, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Закрыли лазейки через Беларусь, через Киргизию.

Многие люди, которые попробовали электромобили, узнали, что пользоваться такой машиной практически невозможно. Внезапно выяснили, что электромобили — это вообще-то дорого, потому что на публичных зарядках бесплатный ток можно получить только в Москве. А во всех остальных субъектах федерации он стоит 17-22 руб. за кВтч, что автоматически делает даже дизельные машины дешевле в эксплуатации. Электромобиль в нашей реальности — это игрушка для богатых».

Скорость развития сети зарядных станций опережает скорость увеличения парка электромобилей, говорят эксперты. Из-за этого загрузка инфраструктуры идет медленно, утверждают операторы. В среднем владельцы электрокаров используют не больше 6% от всех зарядных станций в стране, отмечал “Ъ”.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина