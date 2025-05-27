Уголь не ищет гарантий

Кузбасские угольщики начали отказываться от отгрузок на экспорт даже в сегменте, считающемся премиальным: по соглашениям о гарантированной перевозке в восточном направлении. ОАО РЖД говорит о семи грузоотправителях, не входящих в число крупнейших, которые отказались от объемов. Укрепление рубля разрушает экономику угольного экспорта, отмечают эксперты, но отпали поставки рядовых углей, тогда как сортовые в меньшем объеме продолжают везти. Возможно, отмечают они, грузоотправители не снимают заявки, пытаясь дождаться массового банкротства конкурентов из других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Угольные компании отказываются от отгрузок по наиболее востребованному направлению — на экспорт на восток по соглашениям о гарантированном вывозе угля, который едет в приоритетном порядке относительно большинства прочих грузов. В этом году такое соглашение заключено только с Кузбассом (54,1 млн тонн), принципиально одобрена возможность расширения его на Хакасию (см. “Ъ” от 13 мая).

На прошлой неделе на конференции «PRO//Движение.Восток» замгендиректора ОАО РЖД Михаил Глазков заявил, что, если с начала года компания сталкивалась с инфляцией заявок от грузоотправителей на западном направлении, «конец апреля — май очень резко обострил эту проблему на Восточном полигоне». «И сегодня по соглашениям с Кузбассом уже семь компаний не предъявляют груз для перевозки в восточном направлении,— подчеркнул он, не назвав грузоотправителей.— Это уголь, который всегда был самым массовым грузом в восточном направлении. И самое страшное в этой ситуации — что у нас нет официальных отказов от наших клиентов и мы не можем сегодня оперативно заменить альтернативными грузами».

Начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде уточняет, что с начала года на направлении потерян почти 1 млн тонн погрузки каменного угля. По его словам, традиционные ключевые партнеры, такие как СУЭК и «Эльгауголь», не снижают погрузку, но другие грузоотправители с меньшими объемами показывают отрицательную динамику. В ОАО РЖД не уточнили объем непредъявления угля по соглашениям с Кузбассом.

В первом квартале экспортные перевозки угля в направлении портов выросли на 2,6%, или на 40,6 млн тонн. Экспортная погрузка всех грузов в целом увеличилась только на порты Дальнего Востока (на 4,2%), на порты прочих бассейнов падала. В январе—апреле позитивная динамика перевозок угля на Восточном полигоне сохранялась.

Источник “Ъ” в угольной компании говорит, что экспорт энергетического угля, который составляет большую часть отгрузок из Кузбасса, действительно показывает отрицательную рентабельность даже через восточные порты из-за укрепления рубля, падения цен на уголь и удорожания логистики. Производители и экспортеры металлургического угля, по его словам, сохраняя слабо положительную доходность поставок через порты Дальнего Востока, выполняют все обязательства по отгрузке в этом направлении из Кузбасса, Новосибирской области и Якутии. Ситуация, когда сами грузоотправители не выбирают приоритетные объемы по соглашениям на премиальном восточном направлении, ярко свидетельствует о сложнейшей обстановке на внешних рынках, подчеркивает другой собеседник “Ъ” в отрасли.

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук считает, что отказ от перевозки даже по соглашениям о гарантированных объемах связан с укреплением рубля, что окончательно обрушило экономику угольного экспорта. По его словам, железнодорожные операторы в мае дополнительно снизили ставки на предоставление вагона (на 22% по инновационным и на 9% по типовым на технический рейс при экспортных перевозках угля). И сейчас, говорит эксперт, предоставление инновационных вагонов, раньше обходившихся грузоотправителю на 10% дороже типовых, идет практически без бонуса. Если прежде, отмечает Владимир Савчук, в убыток работали юг и северо-запад, теперь операторы работают в минус даже на восточном направлении.

Сейчас поставки в восточном направлении рядового угля в принципе не имеют никакого смысла, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Нетбэк, по его оценкам, получается меньше 1 тыс. руб. за тонну за вычетом транспортных затрат при себестоимости добычи от 3,5–4 тыс. руб. за тонну. «Поэтому на экспорт идут только объемы сортовых углей, но они всегда поставляются небольшими партиями и на них приходятся незначительные объемы поставок — 20–25% от общего объема»,— говорит эксперт. «Отвалились», продолжает он, объемы рядового угля, который шел на экспорт в восточном направлении массовым потребителям.

В таких условиях, считает господин Худалов, вполне может быть, что грузы не предъявляют, при этом отказываться от заявок не могут, потому что на следующий месяц не получат их. «Надежда российских угольщиков, вероятно, состоит в том, что при текущих ценах начтут массово банкротиться американские и австралийские производители, что сократит перепроизводство и приведет к росту цен»,— полагает аналитик.

Наталья Скорлыгина, Полина Трифонова