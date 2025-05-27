Кокс придержит прибыль

К 2030 году доходность среди угольных компаний сохранят только экспортеры коксующегося угля. Прибыль при поставках энергических углей и востребованного на китайском рынке антрацита останется отрицательной по большинству направлений, и за пять лет ситуация может даже ухудшиться. Это грозит уходом с рынка угледобывающих предприятий, ведущих добычу массовых марок углей подземным способом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

К 2030 году доходность среди участников российской угольной отрасли сохранят только экспортеры коксующегося угля, следует из обзора NEFT Research. По оценкам аналитиков, в зависимости от порта нетбэки при поставке металлургических углей будут варьироваться в диапазоне 0,5–2,1 тыс. руб. за тонну, что на 23–56% меньше показателей текущего года. Энергетические угли продолжат дешеветь, и через пять лет убытки от их экспорта вырастут во всех направлениях, прогнозируют в NEFT Research. Сейчас нетбэки экспортеров энергетических углей оцениваются от 64 руб. на тонну в порту Мурманск до минус 1,09 тыс. руб. на тонну в порту Усть-Луга. К 2030 году, ожидают эксперты, убытки с тонны будут достигать 0,29–1,5 тыс. руб.

Антрацит, востребованный на китайском рынке (см. “Ъ” от 5 мая), сохранит доходность только в порту Восточный. По прогнозу NEFT Research, к 2030 году маржа экспортеров антрацита будет чуть выше 1,5 тыс. руб. за тонну против 2,1 тыс. руб. за тонну в 2024 году. Экспорт из портов Тамань, Мурманск и Усть-Луга будет убыточным.

Давят на угольный рынок рост добычи в Китае и Индии и теплая зима в Азии, которая привела к росту запасов у основных потребителей. Усугубляют ситуацию увеличение торговых пошлин на сталь и продукцию из нее, а также укрепление рубля к доллару. Это основные причины низких цен на уголь, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин. «И тренд на снижение стоимости угля продолжится»,— указывает он. По прогнозам аналитика, средняя стоимость энергетического угля калорийностью 5500 ккал на 1 кг из РФ на базисе CFR Китай в 2025 году может составить $77 за тонну. Экспортная цена на коксующийся уголь марки ГЖ на базисе FOB Восточный может показать лучшую устойчивость за счет роста спроса в Индии и в среднем по году составить $112 за тонну, ожидает он.

Сокращение в ближайшие пять лет затронет не только нетбэки, но и поставки угля из России, полагают в NEFT Research. По их прогнозам, объемы морского экспорта из РФ сократятся до 150 млн тонн. Поставки через дальневосточные порты относительно 2024 года могут вырасти на 25 млн тонн, до 118,7 млн тонн, через порты Балтики — сократиться на 32 млн тонн, до 11 млн тонн. Экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна останется на уровне 17,8 млн тонн благодаря близости Индии и Турции, указывают аналитики. В 2024 году РФ экспортировала 196,2 млн тонн угля, сообщал вице-премьер Александр Новак. Перевалка в портах снизилась на 9,8%, до 188,1 млн тонн, по данным Ассоциации морских торговых портов.

Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов отмечает, что возврата на рынок ЕС уже не случится, основные покупатели будут в Азии и Турции, поэтому восточное направление останется наиболее привлекательным. И «толкание» на Восточном полигоне продолжится, потому что провозные мощности все равно не примут весь уголь, который хочет туда поехать, добавляет он. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев отмечает, что в ближайшие годы возможно вытеснение с рынка отдельных компаний, преимущественно ориентированных на подземную добычу угля с низкой теплотворной способностью. Наилучшие позиции, продолжает он, будут показывать предприятия, входящие в состав вертикально интегрированных холдингов с устойчивым доступом к транспортной, складской и перевалочной инфраструктурам.

Но не все аналитики настроены пессимистично. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов напоминает, что уголь составляет значительную часть энергобаланса стран Глобального Юга, включая Китай и Индию, а РФ исторически экспортировала около 50% добываемого угля (около 200 млн тонн). С учетом расширения транспортной инфраструктуры, включая развитие Севморпути и Восточного полигона, нельзя исключать роста объемов экспорта на горизонте 2030 года по сравнению с 2023–2024 годами, отмечает аналитик. Он также предполагает, что основные объемы экспортируемого из РФ угля будут идти на Восток, но добавляет, что перевалка в южных портах также будет востребована. Спрос на коксующийся уголь, продолжает господин Красноженов, зависит от объемов производства стали доменно-конвертерным методом. А учитывая, что Индия планирует почти утроить выплавку стали до конца десятилетия, спрос на коксующийся уголь будет расти, указывает эксперт.

Полина Трифонова