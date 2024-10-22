МВФ назвал РФ четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

ВВП России в текущем году составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности, что позволяет стране обогнать Японию с 3,38% и занять четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС). Это следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ) по динамике ВВП. Первую тройку рейтинга по этому показателю занимают КНР, США и Индия. Ранее МВФ повысил прогноз роста российского ВВП в текущем году до 3,6%.

Фонд пересчитал доли в мировой экономике по итогам нового раунда Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год. Наиболее значительный пересмотр — плюс 0,7 п. п. по сравнению с предыдущим раундом ICP — получили Индия и Россия. Ранее долю последней в мировом ВВП в текущем году оценивали в 2,9%.

На 2025-й фонд скорректировал прогноз по поводу дальнейшего роста российской экономики на 0,2 п. п.: 1,3% вместо прежних 1,5%. Замедление темпов роста, считают в МВФ, будет связано со снижением частного потребления и инвестиций.

В конце мая Всемирный банк представил отчет, из которого следует, что Россия еще в 2021 году стала четвертой в мире экономикой по ППС. Три года назад доля России составляла 3,8% от мирового ВВП, и она также обогнала в рейтинге Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Подробнее о динамике ВВП в России — в материале «Ъ» «Экономика России тормозит».