Прокуроры отбирают у Винни-Пуха санаторий

Как стало известно “Ъ”, стоимость имущества, которое Генпрокуратура требует изъять у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева (в 90-е считался лидером группировки «Винни-Пухи») и его родных, превышает 6,5 млрд руб. В рамках антикоррупционного иска надзор просит обратить в доход государства 681 объект собственности, незаконно полученный градоначальником с использованием должностного положения. Ответчиком по делу выступает и сестра господина Николаева — член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Виктория Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ

Ответчиками по иску Генпрокуратуры помимо Владимира Николаева и его сестры Виктории являются мать, 83-летняя Раиса Николаева, и племянница, Евгения Забелина, а также 16 различных фирм, которые, как считают прокуроры, бывший мэр столицы Приморья использовал «для сокрытия принадлежности» ему имущества «и ухода от контроля уполномоченных органов». Предварительное слушание по делу пройдет в Ленинском районном суде Владивостока 25 июня, но в качестве обеспечительной меры судья Виктория Аскерко уже наложила арест на имущество ответчиков, а также на доли в различных компаниях и банковские счета.

Как говорится в иске (копия имеется в распоряжении “Ъ”), надзор выявил нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Владимиром Николаевым «в период исполнения функций представителя власти». В 2001–2004 годах он являлся депутатом краевого парламента, а затем, с 2004 по 2008 год, был мэром Владивостока. Однако при ежегодном декларировании имущественного положения, утверждает Генпрокуратура, Владимир Николаев «не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках дохода, его размере и легальности», зато занимался предпринимательской деятельностью, что позволило ему «противоправно обогащаться», «удовлетворяя личную корыстную заинтересованность».

Так, по данным прокуроров, в 2002 году, будучи депутатом Заксобрания Приморского края, господин Николаев незаконно завладел имуществом санатория «Амурский залив», который входил в пятерку лидеров российских здравниц.

Принадлежавшие санаторию 11 объектов недвижимости (восемь зданий площадью 11,2 тыс. кв. м — четыре лечебных корпуса, овощехранилище, столовая, бойлерная и трансформаторная подстанция) были выкуплены через подконтрольное ему ООО «Залив надежды», а затем перепроданы другой аффилированной фирме — ООО «Астирис». Покупателю одновременно с передачей права собственности на недвижимость перешли права и на землю. Впоследствии, став мэром Владивостока, господин Николаев в 2007 году своим распоряжением обеспечил приобретение подконтрольным ему ООО «Астирис» земельного участка. В 2011 году в связи со строительством автомобильной дороги и моста правительство Приморского края было вынуждено выкупить у фирмы часть территории для государственных нужд. Таким образом, земля площадью 124 тыс. кв. м. была приобретена господином Николаевым «за бесценок» — всего за 1,4 млн руб., говорится в иске. В нем отмечается, что в 2022 году на базе санатория «Амурский залив» господин Николаев построил отель «Роял Парк» с рестораном, пляжем, стадионом и многочисленной сопутствующей инфраструктурой. «Ежегодно извлекаемый от его эксплуатации доход превышает 300 млн руб.»,— подсчитал истец.

Генпрокуратура указывает, что «покровительство Николаеву в бизнесе» оказывает его родная сестра, Виктория Николаева, которая в 2005–2016 годах была членом краевого Заксобрания, а в настоящее время является депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия»). Она входит в комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Как утверждает надзор, «полученный коррупционный доход» господин Николаев направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил среди близких родственников — матери, Раисы Николаевой, и племянницы, Евгении Забелиной, которые стали их номинальными собственниками. Так, подконтрольное господину Николаеву ООО «Инвестстрой» в центре Владивостока построило апарт-отель «Магнум гранд палас». Расположенные в нем 325 квартир стоимостью 3,2 млрд руб. были зарегистрированы на 83-летнюю мать экс-мэра.

Всего же, по данным ведомства, Владимир Николаев «противоправно вывел из муниципального имущества» Владивостока «свыше 100 экономических привлекательных объектов».

Они были оформлены на подконтрольные ему фирмы — ООО «Астирис», ООО «Интеб», ООО «Атлантикс», ООО «Инвестстрой» и другие, которыми номинально управляли его родственники и доверенное лицо.

«Названный противоправный результат стал возможен в силу занятия Николаевым и его родной сестрой Николаевой высоких должностей и использования ими своего служебного положения во власти. Без доступа к руководящим постам и административным ресурсам ответчики не смогли бы достичь столь значительно личного обогащения»,— подчеркивается в иске Генпрокуратуры. Она просит суд обратить в доход РФ имущество господина Николаева и членов его семьи.

Всего, по данным “Ъ”, речь идет об изъятии в доход государства 681 объекта собственности в Приморском крае и Московской области стоимостью 6,5 млрд руб., из которых 666 — объекты недвижимости (здания, квартиры, офисные помещения) общей площадью 164 тыс. кв. м, а также 15 земельных участков площадью свыше 35 га.

В числе собственности, на конфискации которой настаивает Генпрокуратура, имущественный комплекс санатория «Амурский залив» стоимостью 1,2 млрд руб., апарт-отель «Магнум», оцениваемый в 3,6 млрд руб., а также 56 других объектов недвижимости совокупной стоимостью 1,7 млрд руб.

Владимир Николаев пока не комментировал претензии надзора. Директор его благотворительного фонда Юлия Чиликина заявила, что «никаких коррупционных схем с его участием не было». «Что касается Виктории Николаевой, она никогда не занималась бизнесом и всегда полностью посвящала себя депутатской деятельности. Остальные родственники действительно занимаются предпринимательской деятельностью, что не противоречит закону и не является чем-то предосудительным»,— сказала госпожа Чиликина. Она добавила, что Владимир Николаев активно поддерживает участников СВО и шесть раз выезжал на передовую.

В аппарате депутата Виктории Николаевой “Ъ” заявили, что она «никогда не занималась предпринимательской деятельностью, а все ее имущество и доходы ежегодно декларировались». «В настоящее время Виктория Николаева работает с юристами по материалам иска»,— сказал представитель парламентария.

В учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», опубликованном в 1998 году издательством Дальневосточного госуниверситета, утверждалось, что в 90-е годы Владимир Николаев возглавлял ОПГ «Винни-Пухи». Сведения, изложенные в учебнике, в судебном порядке господин Николаев не оспаривал.

В 1999 году Первореченский райсуд Владивостока признал его виновным в избиении председателя крайспорткомитета и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима. Однако Владимир Николаев был освобожден от отбывания наказания по амнистии.

В 2007 году Ленинский райсуд Владивостока признал мэра Николаева виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими: чиновник за бюджетный счет обеспечивал себя вооруженной охраной, а также незаконно выделил четыре участка муниципальной земли в аренду частным лицам. Господин Николаев был осужден на четыре с половиной года лишения свободы условно. В сентябре 2008 года Советский райсуд Владивостока заменил условное наказание реальным, а сам фигурант был объявлен в международный розыск. Поводом стала неявка господина Николаева для ежемесячной регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Представители защиты утверждали, что это произошло по уважительной причине — экс-мэр лечился в Таиланде. В 2008 году за дискредитацию партии Владимир Николаев был исключен из «Единой России». Позже защите удалось добиться отмены заключения, в 2013 году Владимир Николаев был снят с международного розыска, но в Россию вернулся только спустя несколько лет.

Мария Локотецкая; Алексей Чернышев, Владивосток