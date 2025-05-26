Трудные судьбы мэров Владивостока

В феврале 1994 года в отношении мэра Владивостока Виктора Черепкова было возбуждено дело о получении взятки за помощь в открытии филиала ассоциации воинов-«афганцев», а также за содействие в приватизации жилья. В марте того же года он был отстранен от должности, но отказался покинуть рабочее место и забаррикадировался в кабинете. Здание мэрии брал штурмом ОМОН. В ноябре 1994-го дело прекратили за отсутствием состава преступления.

В августе 1998 года фигурантом дела о превышении полномочий стал врио мэра Владивостока Александр Фильков. По версии следствия, чиновник незаконно назначал глав ряда районных администраций. Об исходе дела не сообщалось.

В марте 2006 года в отношении экс-мэра города Юрия Копылова было возбуждено дело о превышении полномочий. По данным следствия, он незаконно выделил из бюджета более 20 млн руб. на колумбарий для ветеранов. В 2007-м экс-чиновник был приговорен к четырем годам условно. В том же году было возбуждено новое дело — экс-мэр обвинялся в незаконной организации охраны подъезда своего дома. По этому обвинению Юрий Копылов был осужден еще на три года условно. В 2009–2010 годах обе судимости были сняты.

В апреле 2019 года Тверской райсуд Москвы приговорил экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам строгого режима и 500 млн руб. штрафа за злоупотребление полномочиями и получение взятки при заключении контрактов на закупку стройматериалов. В 2020-м Генпрокуратура выиграла суд о взыскании коррупционного дохода в размере 1,452 млрд руб. с предприятий, подконтрольных семье экс-мэра. В 2022-м к сроку господина Пушкарева добавили еще три месяца — по делу о злоупотреблении полномочиями при закупке автобусов. В 2024-м он подписал контракт с Минобороны для участия в СВО.

В январе 2023 года Ленинский райсуд Владивостока признал экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн руб. и приговорил его к 16 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. Позже наказание смягчили до 12 лет и 140 млн руб. штрафа. В декабре 2023-го экс-мэр также заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.