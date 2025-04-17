Россия расценит удары Taurus по объектам РФ как участие ФРГ в боевых действиях

Российские власти будут расценивать удары Taurus по своим объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня, 17 апреля, на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

«Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в качестве цели, как вы заметили, (Фридрих.— "Ъ") Мерц уверенно обозначал Крымский мост... все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии»,— сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).

13 апреля лидер немецких христианских демократов и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности поставить стране дальнобойные ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. «Украина нуждается в стратегической наступательной способности, включая удары по сухопутному коридору между Россией и Крымом»,— сказал господин Мерц. Ряд европейских дипломатов, включая представителей Польши и Нидерландов, уже поддержали такой шаг. Ожидается, что европейские представители обсудят этот вопрос 9 мая в Киеве на встрече лидеров «коалиции желающих» из 30 стран.

Подробнее о позиции Германии — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц настроен по-боевому».

Анастасия Домбицкая