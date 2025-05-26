Долгопят, лемуры и северные олени родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»
В нижегородском зоопарке «Лимпопо» на свет появился долгопят, три лемура катта и два северных оленя. О новом пополнении рассказали в пресс-службе учреждения.
Рождение долгопята в зоопарке назвали уникальным событием, поскольку в искусственных условиях эти животные размножаются крайне редко.
«Для наших долгопятов этот малыш стал уже третьим, что можно назвать настоящей сенсацией! Зоопарков, где содержатся долгопяты, крайне мало, еще меньше — где они успешно размножаются. По этому поводу к нам даже приезжали специалисты из чешского зоопарка, считая наш опыт уникальным»,— сказал гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин.
Новорожденные лемуры пока что знакомятся с окружающим миром, сидя на спинах своих мам.
В семействе северных оленей потомство появилось у самок по имени Янга и Тася. Детеныши уже уверенно стоят на ногах и даже бегают по вольеру, отметили в зоопарке.
Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году в «Лимпопо» на свет появились краснорукие тамарины, патагонские мары, романовские ягнята, эму, кенгуру Беннетта, красные и полярные волки, шотландский теленок, каспийская султанка и кафрский рогатый ворон.