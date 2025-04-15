Красные и полярные волчата родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Двойное пополнение произошло в нижегородском зоопарке «Лимпопо». С разницей в несколько недель на свет появились красные и полярные волчата, рассказали в зоопарке.

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Сначала волчицы Астра и Мира прятали детенышей в логовах, но теплая погода выманила их на улицу. На свою первую прогулку красные и полярные волчата вышли в один день. Они активны и хорошо себя чувствуют.

«Пока малыши очень осторожны, не отходят далеко от своих домиков, но наши посетители уже могут их увидеть»,— отметил директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Елена Ковалева