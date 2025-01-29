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Тамарины, романовские ягнята и мара родились в нижегородском зоопарке

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде родились детеныши красноруких тамаринов, патагонских мар и романовской овцы, сообщили в пресс-службе зоопарка 29 января.

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детеныши романовской овцы в зоопарке «Лимпопо»

детеныши романовской овцы в зоопарке «Лимпопо»

Фото: зоопарк «Лимпопо»

детеныши красноруких тамаринов

детеныши красноруких тамаринов

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Детеныш патагонской мары

Детеныш патагонской мары

Фото: зоопарк «Лимпопо»

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детеныши романовской овцы в зоопарке «Лимпопо»

Фото: зоопарк «Лимпопо»

детеныши красноруких тамаринов

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Детеныш патагонской мары

Фото: зоопарк «Лимпопо»

У самки тамарина появились сразу три малыша. Пол новорожденных определят в феврале, когда детеныши окончательно окрепнут.

Романовская овца по кличке Арлина родила двух ягнят, мальчика и девочку. Они чувствуют себя хорошо и выходят на первые прогулки.

Детеныш патагонской маары родился три дня назад. В зоопарке отметили, что у малыша наблюдается хороший аппетит. Пол новорожденного также определят позже.

Галина Шамберина

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