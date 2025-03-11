Детеныш мары, птенец эму и два кенгуренка родились в нижегородском зоопарке

В частном зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде новое пополнение. Как рассказали в зоопарке 11 марта, в начале весны родились детеныш патагонской мары, птенец эму и два кенгуренка Беннетта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография детеныш патагонской мары Фото: зоопарк «Лимпопо» Птенец эму Фото: зоопарк «Лимпопо» Детеныш кенгуру Беннетта Фото: зоопарк «Лимпопо» кенгуренок Беннетта Фото: зоопарк «Лимпопо» Следующая фотография 1 / 4 детеныш патагонской мары Фото: зоопарк «Лимпопо» Птенец эму Фото: зоопарк «Лимпопо» Детеныш кенгуру Беннетта Фото: зоопарк «Лимпопо» кенгуренок Беннетта Фото: зоопарк «Лимпопо»

У кенгуру это первое пополнение. Характерное шевеление в сумках у самок сотрудники заметили в начале февраля, но поначалу увидеть кенгурят было невозможно. Пол новорожденных определят позже, когда детеныши начнут покидать сумки.

В семействе патагонских мар в конце января родились еще два детеныша. Теперь мамой стала еще одна самка из семейства. Предположительно, все трое родившихся в этом году — самцы.

Появление на свет птенца эму в зоопарке называют «маленькой победой», так как высиживанием кладки занимаются самцы, которые в этот период становятся агрессивными. Директор зоопарка Владимир Герасичкин рассказал, что появление посетителей возле вольера вызывало у будущего отца сильное беспокойство, поэтому кладку решили изъять и поместить в инкубатор. Ожидается, что в ближайшее время должны вылупиться еще несколько птенцов.

Галина Шамберина