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Детеныш мары, птенец эму и два кенгуренка родились в нижегородском зоопарке

В частном зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде новое пополнение. Как рассказали в зоопарке 11 марта, в начале весны родились детеныш патагонской мары, птенец эму и два кенгуренка Беннетта.

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детеныш патагонской мары

детеныш патагонской мары

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Птенец эму

Птенец эму

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Детеныш кенгуру Беннетта

Детеныш кенгуру Беннетта

Фото: зоопарк «Лимпопо»

кенгуренок Беннетта

кенгуренок Беннетта

Фото: зоопарк «Лимпопо»

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детеныш патагонской мары

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Птенец эму

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Детеныш кенгуру Беннетта

Фото: зоопарк «Лимпопо»

кенгуренок Беннетта

Фото: зоопарк «Лимпопо»

У кенгуру это первое пополнение. Характерное шевеление в сумках у самок сотрудники заметили в начале февраля, но поначалу увидеть кенгурят было невозможно. Пол новорожденных определят позже, когда детеныши начнут покидать сумки.

В семействе патагонских мар в конце января родились еще два детеныша. Теперь мамой стала еще одна самка из семейства. Предположительно, все трое родившихся в этом году — самцы.

Появление на свет птенца эму в зоопарке называют «маленькой победой», так как высиживанием кладки занимаются самцы, которые в этот период становятся агрессивными. Директор зоопарка Владимир Герасичкин рассказал, что появление посетителей возле вольера вызывало у будущего отца сильное беспокойство, поэтому кладку решили изъять и поместить в инкубатор. Ожидается, что в ближайшее время должны вылупиться еще несколько птенцов.

Галина Шамберина