Каспийская султанка и рогатый ворон родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Новое пополнение случилось в нижегородском зоопарке «Лимпопо» в начале летнего сезона. На свет появились шотландский теленок, домашний осленок, каспийская султанка и кафрский рогатый ворон, сообщили в зоопарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шотландская корова с детенышем Фото: зоопарк «Лимпопо» Домашний осленок Фото: зоопарк «Лимпопо» Птенец каспийской султанки Фото: зоопарк «Лимпопо» Птенец кафрского рогатого ворона Фото: зоопарк «Лимпопо» Следующая фотография 1 / 4 Шотландская корова с детенышем Фото: зоопарк «Лимпопо» Домашний осленок Фото: зоопарк «Лимпопо» Птенец каспийской султанки Фото: зоопарк «Лимпопо» Птенец кафрского рогатого ворона Фото: зоопарк «Лимпопо»

Первым вылупился птенец рогатого ворона. Эти птицы практически не размножаются в неволе, поэтому сотрудники зоопарка поместили яйцо в инкубатор. Орнитологи выкармливали птенца самостоятельно, пока что он находится отдельно от родителей.

«Рождение птенца кафрского рогатого ворона — случай уникальный. За всю многолетнюю историю зоопарков России подобные события можно пересчитать по пальцам. К тому же для нашей пары это первое потомство!» — отметил гендиректор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Затем пополнение произошло в семействе домашних осликов Иа и Лайма, у них родился малыш-самец. Он уже активно гуляет по вольеру, пробует сено и знакомится с посетителями.

Шотландский теленок родился у пары Борьки и Зорьки. Маленькая корова пока проявляет осторожность и большую часть времени проводит возле мамы, как и птенец каспийской султанки.

Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году в зоопарке «Лимпопо» на свет появились краснорукие тамарины, патагонские мары, романовские ягнята, эму, кенгуру Беннетта, красные и полярные волки.

Елена Ковалева