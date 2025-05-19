Российская армия взяла под контроль населенные пункты в ДНР и Сумской области

Подразделения российской группировки войск «Север» заняли населенный пункт Марьино в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Новооленовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

18 мая российские войска взяли село Богатырь в ДНР. С начала мая под контроль российской армии перешло 12 населенных пунктов в республике.

Ранее в этом месяце Минобороны сообщило о работе по созданию «полосы безопасности» в Сумской области. На этом фоне местные власти объявили срочную эвакуацию двух приграничных городов. По состоянию на конец апреля российская армия контролировала более 90 кв. км в Сумской области, сообщал Генштаб.