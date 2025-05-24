Минобороны сообщило о взятии села Локня в Сумской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Локня в Сумской области Украины, сообщило Минобороны. В Донецкой народной республике (ДНР) под контроль армии РФ перешли населенные пункты Ступочки и Отрадное.

22 мая российское оборонное ведомство сообщило о взятии Новой Полтавки в ДНР. С начала мая под контроль российской армии перешло 13 населенных пунктов в республике.

В начале месяца Минобороны сообщило о работе по созданию «полосы безопасности» в Сумской области. 19 мая в Сумской области была объявлена эвакуация из граничащих с Россией 202 населенных пунктов, где проживает более 4 тыс. человек.