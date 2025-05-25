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Коммерсантъ FM
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Трамп призвал раскрыть данные иностранных студентов Гарварда

Президент США Дональд Трамп призвал Гарвардский университет раскрыть личные данные иностранных студентов. Он объяснил это тем, что некоторые страны, граждане которых обучаются в Гарварде, «не дружелюбны к Соединенным Штатам» и «ничего не платят за образование своих студентов». Об этом господин Трамп заявил в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп заявил, что 31% студентов Гарварда — иностранцы. «Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не особо общительный. Мы хотим эти имена и страны»,— написал президент США.

Он также добавил, что университету стоит начать использовать $52 млн финансирования и «перестать просить» власти «выдавать деньги».

22 мая Белый дом аннулировал аккредитацию Гарварда по программе обмена и запретил зачислять иностранных студентов, а также заморозил $2,6 млрд финансирования и прекратил будущие гранты. Администрация президента сочла, что университет создает небезопасную среду в кампусе.

Федеральный суд США запретил администрации Дональда Трампа блокировать прием иностранных студентов в вуз, так как это стирает «четверть студенческого состава Гарварда».

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