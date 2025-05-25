Диверсией на Лазурном берегу хвастаются анархисты

В воскресенье в сети появился анонимный текст, авторы которого утверждают, что именно они несут ответственность за масштабное отключение электричества, парализовавшее Приморские Альпы. В заявлении, размещенном на анархистской платформе Indymedia, говорится, что цель атаки заключалась не только в том, чтобы сорвать Каннский фестиваль, но и в том, чтобы «обесточить все промышленные объекты».

«Это не съемочная площадка, но наше “Стоп!” как будто лучше всего передавало наше желание: выключить этот смертоносный порядок»,— пишут неизвестные. Авторы утверждают, что это они «уничтожили главный электрический узел, питающий электричество в Каннах, и нарушили высоковольтную линию, идущую из Ниццы». Но об атаке на трансформатор в Ницце, в результате которой в ночь на воскресенье без света остались 45 тыс. квартир и домов, в тексте не упоминается.

В воскресенье вечером министр внутренних дел Брюно Ретайо направил телеграмму в префектуры всех уровней с требованием усилить охрану ключевых объектов и элементов энергосети.

Алексей Тарханов, Париж