Фильм ужасов на Каннском фестивале

В субботу, 24 мая, значительная часть департамента Приморские Альпы была лишена электричества из-за серии диверсий на линиях электропередачи. Под угрозой оказалась даже заключительная церемония Каннского фестиваля. Несмотря на усилия ремонтников, полицейских и муниципальных служащих, хаос на Лазурном берегу продолжался несколько часов. В ночь на воскресенье диверсии продолжились — в Ницце был уничтожен один из городских пунктов распределения энергии. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди на станции после сообщения властей о масштабном отключении электроэнергии в Приморских Альпах, 24 мая

Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / Anadolu / AFP Люди на станции после сообщения властей о масштабном отключении электроэнергии в Приморских Альпах, 24 мая

Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / Anadolu / AFP

Свет в Канне выключился в субботу в десять утра. Прекратились показы кино, погасли светофоры, остановились лифты. Начались перебои со связью. Понять, что происходит, было трудно. Напрасно участники фестиваля звонили в Париж, пытаясь узнать, что же случилось. До столицы новости дошли с опозданием, но, когда они поступили, они оказались весьма тревожными.

Лазурный берег стал жертвой диверсии, похожей на ту, которой подверглись французские регионы и сама столица накануне открытия Олимпийских игр прошлого года.

Бригады ремонтников ездили по вызовам, вынимая людей из застрявших лифтов. Сигнализация не работала в городе и на автострадах. На вокзале опаздывали поезда. В роскошных отелях постояльцев водили пешком по лестницам с фонариками в руках, а вес растаявшего и выброшенного в городе мороженого не поддается подсчету.

Журналисты рассказывают, что после решения жюри о том, кому достанутся «Золотая пальмовая ветвь» и другие призы, у организаторов долго не получалось связаться с победителями: ни чтобы предупредить их, что, во-первых, их ждут на церемонии, ни чтобы сообщить, что, во-вторых, церемония все же состоится.

Авария на электросетях оказалась в центре внимания именно из-за того, что произошла в последний, самый важный день Каннского фестиваля. Между тем отключение коснулось не только Канна, но почти всего побережья и нескольких городков внутри страны. В результате инцидентов без электричества остались более 200 тыс. человек, включая жителей Ниццы и Кань-сюр-Мера.

Хорошая новость в том, что жертв нет: больницы продолжили работу, диспетчеры вели самолеты, аварийные генераторы сработали почти повсюду.

Даже Канн завершился успешно, церемония состоялась, призы вручены (о победителях — см. “Ъ”) — во многом благодаря тому, что Дворец фестивалей имел собственную независимую систему подачи электроэнергии. Юг Франции и в прошлые годы, бывало, сталкивался с отключениями электричества — в особо жаркие месяцы от перегрузок или во время весенних паводков. Плохая новость заключалась в том, что на сей раз аварии были рукотворными. По линиям электропередачи нанесли удар неизвестные диверсанты.

Атака началась в пятницу, 23 мая, ночью. Около 2:45 пожар вспыхнул на высоковольтной подстанции в коммуне Таннерон в департаменте Вар. А утром в субботу были повреждены три из четырех опор линии электропередачи в Вильнёв-Любе неподалеку от Канна: металлические стойки попросту спилили. Линия была обесточена, а подачу тока восстановили полностью только к пяти вечера.

По словам прокурора Грасса Дамьена Саварзе, речь идет именно о диверсии.

Министр транспорта Филипп Табаро также заявил, что отключения стали результатом «одного или нескольких предумышленных актов». Председатель партии «Союз правых за Республику» и депутат от региона Эрик Сьотти назвал происходящее «крайне серьезной ситуацией», допустив, что речь может идти о террористической атаке.

Более того, нападения продолжились и в следующую ночь. Как сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, в ночь на воскресенье на западе города в районе Мулен был снова подожжен трансформатор. Инцидент произошел около половины третьего ночи. В результате до 45 тыс. человек — от Ниццы до Кань-сюр-Мера — снова остались без света. В течение часа энергоснабжение удалось восстановить у 60% пострадавших, а полностью — к шести утра.

Следствие рассматривает возможность скоординированных действий злоумышленников. По данным газеты Le Figaro, виновные, скорее всего, заранее изучили структуру энергосети.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что «речь идет не о "дилетантах", а о людях, хорошо осведомленных об устройстве системы электроснабжения».

Злоумышленники знали ее слабые места и нанесли по ним удар, оставшись незамеченными. В районе, где были разрушены опоры, нет, разумеется, ни охраны, ни видеонаблюдения. На фоне повышенных мер безопасности на фестивале всерьез рассматривалась в том числе угроза со стороны крайне левых активистов, ранее уже совершавших акты вандализма. Но так же подозрительны и крайне правые, возмущавшиеся в сетях каннским «весельем богачей» на народные деньги. Однако официальных версий пока не выдвинуто, расследование продолжается. Приведет ли оно к чему-нибудь — непонятно. Авторы диверсий на железных дорогах в прошлом году (см. “Ъ” за 26 июля 2024 года) так и не были найдены и наказаны, несмотря на громкие обещания политиков.

Алексей Тарханов