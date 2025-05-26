Мусорное техно

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Активизация работы природоохранного блока правительства в последние месяцы подтолкнула «мусорную реформу», однако сложности в этой сфере сохраняются, признали участники Невского экологического форума в ходе сессии «Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы». В числе проблем — отсутствие эффективных механизмов поддержки производства и сбыта продукции из вторсырья и вопросы технологического обеспечения. Регулятор работает над нормативной базой, где должны быть четко прописаны технологические требования к отрасли, но настройка идет небыстро — как из-за разногласий участвующих в процессе ведомств и участников рынка, так и из-за необходимости найти баланс между строгостью и стоимостью вводимых технологических требований.

Построение в РФ экономики замкнутого цикла и ее технологическое обеспечение стали главными темами дискуссии участников профильной сессии Невского экологического конгресса. В свете активизации в последнее время «мусорной реформы» свое видение ее реализации представили представители Совета федерации, Госдумы, Минприроды, ППК РЭО и бизнеса. Как констатировали выступающие, реформа ставит перед государством и бизнесом новые вопросы. Так, нацпроект «Экологическое благополучие» предполагает, что к 2030 году вовлечение в хозоборот отходов производства и потребления должно составить не менее 25%. Как сообщил заместитель главы Минприроды Денис Буцаев, всего в стране ежегодно производится 47 млн тонн отходов, переработкой которых занимаются 295 предприятий.

При этом из всего объема 56,8% удается сортировать и лишь 14% — утилизировать. Отдельный больной вопрос — отсутствие единого источника данных об отходах, заметил глава комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин: «Есть три ГИС и отчетность Росприроднадзора, но единого понимания ситуации нет». Еще одна актуальная задача — найти рынки сбыта продукции переработки отходов, «это одно из ключевых направлений», отметил он. «Перерабатывать отходы, производить ресурс и вовлекать в оборот намного сложнее, нежели выпускать товар из нового сырья»,— описал проблему сектора сенатор Александр Двойных.

Четкость регуляторных требований к технологическим процессам утилизации довольно острая для отрасли необходимость. Одним из примеров нормативной неопределенности является требование утверждения применяемых технологий государственной экологической экспертизой (ГЭЭ; см. “Ъ” от 23 мая). При подтверждении соответствия утилизаторов лицензионным требованиям Росприроднадзор настаивает на наличии заключения ГЭЭ на используемую технологию. При этом любая техника или технология, применяемая для утилизации и обезвреживания отходов, на которую ранее не было получено заключение государственной экологической экспертизы, автоматически считается новой и, значит, потребует заключения ГЭЭ при следующем продлении лицензии, что беспокоит компании.

Как сообщил “Ъ” заместитель главы комитета Госдумы по экологии Александр Коган, правительство сейчас готовит поправки к законопроекту о совершенствовании разрешительной деятельности (751791–8, принят в первом чтении), которые, в частности, предлагают перенести с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2027 года срок вступления положений, уточняющих перечень технологий, подлежащих ГЭЭ. Поправки предполагают, что технологии по утилизации отходов перестанут относиться к объектам экспертизы. Задержка же в подготовке критериев отнесения технологий к требующим экспертизы вызвана разногласиями между федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), говорит источник “Ъ” в отрасли.

Исключение технологий утилизации из объектов ГЭЭ, однако, создаст ситуацию «достижения национальных целей по сокращению отходов любой ценой», уверена гендиректор консалтинговой компании ENV Ирина Демина: «На рынок могут массово выйти технологии, которые будут наносить вред, а бизнес будет отдавать предпочтение самым дешевым и простым с технологической точки зрения способам утилизации».

Также на полтора года могут перенести срок установления порядка подтверждения производства продукции с использованием доли вторсырья. «Мы не увидим, сколько реально было использовано вторсырья, не заработают меры стимулирования хозсубъектов по вовлечению вторсырья в оборот»,— объясняет суть проблемы господин Коган. Впрочем, считает глава комиссии ТПП по утилизации и заместитель главы группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова, регулятор постепенно заводит рынок утилизации в рамки закона: это может снизить объемы самостоятельной утилизации, но исключит серые схемы и неэкологичные технологии.

Как сообщила “Ъ” глава ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова, норма переносится, чтобы к моменту вступления в силу уже был разработан механизм подтверждения вовлечения вторсырья в хозоборот. В настоящее время Минпромторг совместно с ФОИВ (в том числе Минстроем, Минтрансом, Минсельхозом и Минприроды) обсуждает вариант механизма, который будет приемлем для всех участников процесса.

Анна Королева