Экологической экспертизе урежут пакет

Минприроды предлагает сократить время повторной подачи документов на получение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Проект поправок к действующему порядку позволяет владельцам объектов, которым уже отказали в выдаче заключения ГЭЭ, предоставлять на экспертизу только те документы, в которые вносились изменения, чтобы сократить «временные издержки заказчика». Экспертная комиссия, однако, сохранит право проконтролировать качество остальной документации, что вызывает у отрасли вопросы к произвольному выбору жесткости контроля и опасения, что изменения ухудшат качество и снизят прозрачность ГЭЭ, что может сказаться на качестве проектных решений. В РСПП при этом отмечают, что в условиях электронного документооборота и экономия времени окажется формальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Минприроды опубликовало для публичного обсуждения проект поправок к постановлению правительства от 28 мая 2024 года №694. Они корректируют процесс повторной подачи на экспертизу документов, уже получивших отрицательное заключение. Сейчас заказчик направляет на повторную ГЭЭ весь пакет документов и перечень внесенных изменений, что требует «значительных временных затрат». Правки же дают возможность направлять на экспертизу только те документы, в которые внесены изменения.

Впрочем, за экспертной комиссией, которая принимает решение о выдаче заключения ГЭЭ, предлагается сохранить право запрашивать и те документы, в которые изменения не вносились. Минприроды рассчитывает, что правки вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2030 года. Как сообщили “Ъ” в министерстве, проект не меняет порядка проведения ГЭЭ, а лишь совершенствует административные процедуры. Право же экспертной комиссии требовать весь пакет документов предлагается сохранить для исключения возможных рисков.

По закону «Об экологической экспертизе» (174-ФЗ) заключение ГЭЭ обязаны получать проекты мусоросжигательных заводов, полигонов и объектов обезвреживания отходов, промышленные объекты первой категории негативного воздействия на окружающую среду, а также технологии утилизации отходов, проекты рекультивации земель и ликвидации накопленного вреда. В состав обязательных документов входят оценка воздействия на окружающую среду, итоги общественных слушаний и проектная и техническая документация. Для выдачи заключения ГЭЭ Росприроднадзор и его структуры создают комиссию, основу которой составляют аттестованные внештатные эксперты.

В комитете по экологии и природопользованию РСПП, однако, отмечают, что предложения Минприроды не поддерживают: «неизменные» тома проекта уже есть у регулятора, в действующем порядке при повторной подаче документов «предусмотрено предоставление реестра томов и разделов, в которые вносятся изменения, что подтверждает неизменность иных томов», и в реальности для компаний ничего не меняется. Для реального облегчения процедуры получения ГЭЭ «регулятор мог бы предусмотреть возможность предварительной экспертизы с регламентированной сметной стоимостью», отмечают в союзе.

В числе претензий к ГЭЭ со стороны бизнеса — то, что ее получение зависит от мнения внештатных экспертов, а перечень возможных замечаний к проектам не регламентирован, что делает процесс непрозрачным. Поправки же не только не решат существующие проблемы, но и увеличат риски: по словам гендиректора консалтинговой компании ENV Ирины Деминой, постановление «не определяет, в каких случаях допускается представлять лишь часть документов, а когда могут запросить полный комплект». Отсутствие четких критериев может привести к выборочному подходу: «материалы одних компаний будут рассматриваться подробно, а других — частично». Кроме того, документация для получения ГЭЭ представляет собой взаимосвязанный документ, состоящий из многих томов и разделов. «Серьезные или многочисленные замечания требуют комплексной доработки всей документации. Новый подход может привести к снижению качества проектных решений и провоцировать точечные исправления без учета их влияния на проект в целом»,— считает эксперт.

Анна Королева