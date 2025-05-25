«Известия»: Виктор Хорошавцев управляет элитной гостиницей в испанской Марбелье

Бывший сенатор от Удмуртии и экс-президент компании «Башнефть» Виктор Хорошавцев управляет расположенным в испанской Марбелье гостиничным комплексом Villa Marina, пишет издание «Известия». В России ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господин Хорошавцев заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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Издание указывает, что не менее 10 вилл элитного отеля Villa Marina оформлены на зарегистрированную в Малаге одноименную компанию Villa Marina Properties Socmi S.A (VMPS). Общая стоимость объектов составляет 21,6 млн евро, что эквивалентно 2 млрд руб. Бронь на ночь в одной из вилл в среднем оценивается в 1 тыс. евро или порядка 90 тыс. руб.

«Известия» указывают со ссылкой на испанский реестр юридических лиц, что Людмила и Виктор Хорошавцевы вошли в руководство компании VMPS в 2011-2012 годах. В декабре 2024 года Людмила Хорошавцева заняла пост президента компании, а Виктор Хорошавцев стал советником.

Издание также отмечает регистрацию бизнесменом испанской компании по управлению недвижимостью White Villa Under a Blue Sky SL. Она была ликвидирована в мае 2020 года. «Кроме того, Виктор и Людмила Хорошавцевы с 2012 года управляют и еще одной испанской компанией Kabil Investments SL, которая зарегистрирована по тому же адресу, что и Villa Marina»,— пишут «Известия».

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Владельцем фирмы Villa Marina называется лихтенштейнская компания Etablissement Frasco (EF). Издание пишет со ссылкой на бюллетень княжества Лихтенштейн от 29 марта 2025 года, что директором EF назначена Людмила Хорошавцева, по документам проживающая в Марбелье и имеющая гражданство Израиля.

Напомним, Виктору Хорошавцеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 29 марта года Тверской райсуд Москвы принял решение об аресте бизнесмена на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы — господин Хорошавцев был объявлен в федеральный и международный розыск.

Виктор Хорошавцев проходит по делу о хищении в 2014-2018 годах многомиллиардных сумм из шести пенсионных фондов. Следствие считает, что помимо Виктора Хорошавцева к этому причастны бывший глава АФК «Система» Евгений Новицкий, совладелец инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и ряд других фигурантов.

12 мая Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защитников Виктора Хорошавцева на решение предыдущей судебной инстанции. По последним данным, Виктор Хорошавцев находился в Испании.