«АСПЭК»: дело Виктора Хорошавцева не связано с деятельностью холдинга

Обстоятельства уголовного дела экс-сенатора от Удмуртии, основателя группы компаний «АСПЭК» Виктора Хорошавцева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не связаны с деятельностью холдинга, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Конечным бенефициаром холдинга “АСПЭК” с 2014 года является Михаил Питкевич. Виктор Хорошавцев, основатель группы компаний “АСПЭК”, уже давно не является акционером владельческих и операционных предприятий группы»,— указано в сообщении. В пресс-службе холдинга добавили, что компании группы «АСПЭК» продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, 29 марта года Тверской райсуд Москвы принял решение об аресте коммерсанта на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы — господин Хорошавцев был объявлен в федеральный и международный розыск. Бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) по делу о хищении в 2014-2018 годах многомиллиардных сумм из шести пенсионных фондов. Следствие считает, что помимо Виктора Хорошавцева к этому причастны бывший глава АФК «Система» Евгений Новицкий, совладелец инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и ряд других фигурантов.

12 мая Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защитников Виктора Хорошавцева на решение предыдущей судебной инстанции. Сейчас коммерсант находится в Испании.