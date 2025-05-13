Чем известен заочно арестованный экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев

12 мая Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заочный арест бывшего президента ПАО «Башнефть» и экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева, проживающего сейчас в Испании. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) по делу о многомиллиардных хищениях из шести пенсионных фондов. Подробности его биографии — в справке «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Виктор Геннадьевич Хорошавцев родился 7 февраля 1953 года в деревне Заполье в Балезинском районе Удмуртской АССР. В 1976 году окончил Ижевский механический институт, после чего начал работать на различных предприятиях в регионе.

В 1983-1989 годах являлся заместителем директора автобазы «Удмуртнефтегазстроя» и главным инженером «Союзгазавтотранса». В 1992 году открыл АО «Аспэк», в котором стал основным акционером и генеральным директором. В 2000-2003 годах являлся генеральным директором ОАО «Белкамнефть».

Одновременно с производственной деятельностью участвовал в законодательной: в 1995-2003 годах избирался депутатом Госсовета

Удмуртии первого, второго и третьего созывов. В 2000 году Виктор Хорошавцев стал председателем удмуртского отделения партии «Единство», в 2002-2008 годах являлся секретарем политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». С марта 2010 года он был депутатом Госсобрания — Курултая Башкирии.

В апреле 2003 года Виктора Хорошавцева избрали представителем в Совете Федерации от Госсовета Удмуртии. В верхней палате Виктор Хорошавцев входил в комиссии по делам молодежи и спорту, по делам молодежи и туризму, по экономической политике, предпринимательству и собственности. Занимал пост заместителя председателя последней с марта 2007-го по январь 2008 года.

Покинул Совфед Виктор Хорошавцев в феврале 2009 года в связи с назначением генеральным директором ОАО «Система-Инвест» (дочерняя структура АФК «Система»). В сентябре 2009 года стал главой «Башнефти». В июне 2011 года назначен вице-президентом АФК «Система». Оставил все должности в 2012 году. Виктор Хорошавцев вернулся к оперативному управлению группой предприятий «Аспек» в сентябре 2017 года.

29 марта 2025 года Тверской райсуд Москвы принял решение об аресте коммерсанта на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы — господин Хорошавцев был объявлен в федеральный и международный розыск. Бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) по делу о хищении в 2014-2018 годах многомиллиардных сумм из шести пенсионных фондов. Следствие считает, что помимо Виктора Хорошавцева к этому причастны бывший глава АФК «Система» Евгений Новицкий, совладелец инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и ряд других фигурантов.

12 мая 2025 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защитников Виктора Хорошавцева на решение предыдущей судебной инстанции. На тот момент бизнесмен находился в Испании.