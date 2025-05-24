За сутки со дна Черного моря в Анапе собрали 88 мешков мазута

Сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы продолжают очищать пляжи и дно Черного моря от мазута спустя полгода после аварии в Керченском проливе. Накануне, 23 мая, водолазы нырнули в море 166 раз и в собрали со дна 88 мешков мазутной смеси, сообщили сегодня в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Всего с момента аварии в Анапе и Темрюкском районе из моря достали 700 т загрязненного грунта. Работы по ликвидации последствий экологической катастрофы проходят ежедневно в те дни, когда позволяют погодные условия, сообщили в Telegram-канале оперштаба.

В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Ущерб от крушения танкеров в Черном море Роспотребнадзор оценил в 84,94 млрд рублей. Владелец судна «Волгонефть-212» ООО «Кама Шиппинг» должен возместить 49,46 млрд руб. Собственник «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» — 35,48 млрд руб. Роспотребнадзор готовится подать иски к владельцам танкеров — срок выплаты компенсаций за нанесенный ущерб истекает на этой неделе.