Пока фонд да дело

Росприроднадзор насчитал владельцам танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, ущерб на сумму 85 млрд руб. В результате ЧП в Черное море попало около 3 тыс. т топливного мазута, часть нефтепродукта вынесло на берег. В Краснодарском крае и Республике Крым, по последним официальным данным, от мазута очистили более 418,7 км берега, собрали свыше 154,3 тыс. т загрязненного песка. Работы продолжаются. ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» дали месяц на добровольное возмещение вреда, нанесенного окружающей среде. Эксперты считают, что перспектива взыскания столь крупной суммы отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Росприроднадзор оценил в 84,9 млрд руб. сумму ущерба окружающей среде в результате крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе в декабре 2024 года. Сумма вреда в отношении эксплуатанта танкера «Волгонефть-212» (ООО «Кама Шиппинг») составила 49,5 млрд руб., в отношении собственника танкера «Волгонефть-239» (ЗАО «Волгатранснефть») — 35,5 млрд руб. «У компаний, которым предъявлены требования, есть один месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд»,— сообщается на сайте ведомства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кама Шиппинг» зарегистрировано в Перми. Общество в равных долях принадлежит генеральному директору компании Константину Селькову и его предшественнице на этом посту — Ларисе Фроловой. Выручка компании в 2024 году составила 324,8 млн руб., чистый убыток — 6 млн руб. Учредители московского ЗАО «Волгатранснефть» в системе СПАРК не заявлены. Выручка компании в прошлом году составила 237 млн руб., убыток — 13 млн руб.

Крушения «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» произошли утром 15 декабря. К утру 17 декабря вытекшие из танкеров нефтепродукты выбросило штормом на берег Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Сообщалось, что в результате аварии в Черное море вылилось около 3 тыс. т мазута из 8,6 тыс. т, которые они перевозили. Позже мазут начали находить на берегу Крыма и Севастополя. Последствия экологической катастрофы на Кубани устраняются до сих пор. В отношении капитанов судов возбуждены уголовные дела.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что оба судовладельца были привлечены к административной ответственности за нарушение требований технического регламента в связи с тем, что суда класса «река-море» находилось в море за пределами легального срока пребывания — в зимнее время (ч. 2 ст. 14.43 КоАП).

Также сообщалось, что иск к судовладельцам уже подали Морспасслужба, которая требует взыскать с собственников танкеров ЗАО «Волгатранснефть» и «КамаТрансОйл», а также с ООО «Кама шиппинг» (эксплуатант) расходы, понесенные в ходе работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма исковых требований пока неизвестна. Требования о возмещении расходов в размере 211 млн руб. на ликвидацию последствий аварии предъявлены властями Анапы к судовладельцам. Ожидается, что свой иск подадут еще власти Краснодарского края, известно, что им на ликвидацию последствий катастрофы правительство РФ выделило порядка 1,6 млрд руб.

Ранее в рамках дела по иску Морспасслужбы компании «Волгатранснефть» и «КамаТрансОйл» предложили создать фонды ограничения ответственности на сумму 533 млн руб. каждый, обеспеченные гарантиями страховых компаний. Кодекс торгового мореплавания РФ предусматривает возможность ограничить ответственность судовладельцев этими суммами, рассчитанными по особой формуле. Но этим правом судовладельцы могут воспользоваться, если ущерб от загрязнения не явился результатом собственных действий (бездействия) собственника судна, совершенных умышленно или по грубой неосторожности. Вопрос о создании фондов судом еще не разрешен.

На последнем заседании по иску Морспасслужбы, которое прошло в минувшую среду, Арбитражный суд Краснодарского края привлек в дело Международный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью. Привлечение ресурсов фонда предусмотрено международной конвенцией ООН 1992 года, участником которой является и Россия. Фонд базируется в Лондоне и выплачивает компенсации при недостаточности национальных механизмов возмещения ущерба при его взыскании с судовладельцев.

Комментируя перспективы реального взыскания таких крупных сумм с судовладельцев с помощью рассматриваемых механизмов юрист-транспортник Екатерина Бурнос отмечает, что «это очень сложный и неоднозначный вопрос».

«Если говорить о целесообразности создания фондов ограниченной ответственности общим объемом в 1 млрд руб., что предложили судовладельцы, то, конечно, этот миллиард выглядит каплей в море по сравнению с озвученным объемом претензий. Но, с другой стороны, если компании начнут банкротство, даже этих денег на ликвидацию последствий взыскать не получится. А на миллиард, по крайне мере, уже есть гарантии. Но дело сейчас не столько в целесообразности создания этого фонда, сколько в правовой возможности, ведь после признания вины судовладельцев по административным делам, уже сложно говорить об отсутствии с их стороны грубой неосторожности. В судебных актах их вина очень подробно расписана»,— говорит эксперт.

Также она критически смотрит на перспективы получения выплат от Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью. «С учетом общих положений Конвенции, Фонд все равно не сможет выплатить свыше порядка 30 млрд руб. по двум инцидентам. Но, к сожалению, текущая геополитическая обстановка не вселяет оптимизм, чтобы рассчитывать на деньги. Сейчас очень важна позиция самого Фонда, которую он должен изложить в своем отзыве»,— добавляет она.

Михаил Волкодав