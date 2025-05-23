Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров в Черном море
Росприроднадзор подаст иски к владельцам танкеров с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в Черном море в декабре 2024 года, если они добровольно не выплатят ущерб. Тексты исков уже подготовлены, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Срок выплаты ущерба истекает на этой неделе.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Любой нарушитель имеет право в том числе на эти несколько дней, пока идет почта. Наше первое письмо пришло 18 апреля, а второе — 22-го, поэтому срок истекает на этой неделе, а на следующей неделе мы будем предъявлять оба иска одновременно»,— сказала глава Росприроднадзора «РИА Новости».
По ее словам, пока что от владельцев обоих танкеров не приходило никаких ответов на оповещения. Требование о выплате ущерба около 85 млрд руб. им предъявили в начале апреля. Владелец танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» должен возместить 49,46 млрд руб. Собственник «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» — 35,48 млрд руб.
Подробнее о крушении и его последствиях — в материале «Спасатели начислили за мазут».