Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров в Черном море

Росприроднадзор подаст иски к владельцам танкеров с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в Черном море в декабре 2024 года, если они добровольно не выплатят ущерб. Тексты исков уже подготовлены, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Срок выплаты ущерба истекает на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Любой нарушитель имеет право в том числе на эти несколько дней, пока идет почта. Наше первое письмо пришло 18 апреля, а второе — 22-го, поэтому срок истекает на этой неделе, а на следующей неделе мы будем предъявлять оба иска одновременно»,— сказала глава Росприроднадзора «РИА Новости».

По ее словам, пока что от владельцев обоих танкеров не приходило никаких ответов на оповещения. Требование о выплате ущерба около 85 млрд руб. им предъявили в начале апреля. Владелец танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» должен возместить 49,46 млрд руб. Собственник «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» — 35,48 млрд руб.

Подробнее о крушении и его последствиях — в материале «Спасатели начислили за мазут».

Екатерина Отрашкевич