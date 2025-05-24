Россия и Украина провели второй этап обмена пленными 1000 на 1000

С территории Украины возвращены еще 307 военнослужащих России. Взамен переданы 307 военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В пресс-релизе уточняется, что российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. Оттуда их доставят на родину, они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен»,— добавили в оборонном ведомстве.

О проведении крупнейшего обмена пленными в формате «1000 на 1000» Россия и Украины договорились в ходе переговоров их делегаций в Стамбуле 16 мая. 23 мая состоялся первый этап масштабного обмена — обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов говорил, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая. После этого Россия обещала представить предложения по урегулированию военного конфликта.