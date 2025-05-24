Что известно о втором этапе обмена пленными между Россией и Украиной
Минобороны сообщило о завершении обмена 307 военнопленными с Украиной
Состоялся второй этап обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщило Минобороны РФ. Москва и Киев обменялись военными по формуле 307 на 307. Обмен будет продолжен в ближайшие дни, уточнило военное ведомство. Первый этап обмена прошел накануне — обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Что известно о втором этапе обмена — в подборке «Ъ».
Заявления Минобороны
- Согласно стамбульским договоренностям, Россия вернула из плена 307 российских военнослужащих.
- На Украину вернулось также 307 военных ВСУ.
- Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
- Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
- Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен в ближайшие дни.