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Что известно о втором этапе обмена пленными между Россией и Украиной

Минобороны сообщило о завершении обмена 307 военнопленными с Украиной

Состоялся второй этап обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщило Минобороны РФ. Москва и Киев обменялись военными по формуле 307 на 307. Обмен будет продолжен в ближайшие дни, уточнило военное ведомство. Первый этап обмена прошел накануне — обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Что известно о втором этапе обмена — в подборке «Ъ».

Заявления Минобороны

  • Согласно стамбульским договоренностям, Россия вернула из плена 307 российских военнослужащих.
  • На Украину вернулось также 307 военных ВСУ.
  • Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
  • Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
  • Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Самые крупные обмены военнопленными

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