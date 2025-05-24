Что известно о втором этапе обмена пленными между Россией и Украиной

Состоялся второй этап обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщило Минобороны РФ. Москва и Киев обменялись военными по формуле 307 на 307. Обмен будет продолжен в ближайшие дни, уточнило военное ведомство. Первый этап обмена прошел накануне — обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Что известно о втором этапе обмена — в подборке «Ъ».

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