Лавров: Россия представит предложения по урегулированию после обмена пленными

Россия готовит проект меморандума, где будут изложены условия «достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании». Об этом 23 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, российская сторона будет готова представить текст после обмена пленными.

«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает»,— сказал господин Лавров журналистам (цитата по ТАСС).

23 мая Россия и Украина начали крупнейший обмен пленными за время конфликта. В рамках первого этапа обмена обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Передача состоялась на территории Белоруссии. Об обмене стороны договорились в ходе переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая. Москва и Киев также договорились подготовить перечень условий для прекращения огня и представить его друг другу на следующей встрече.

Анастасия Домбицкая