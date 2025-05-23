Самые крупные обмены военнопленными

23 мая Россия и Украина провели первый этап обмена пленными по формуле «1000 на 1000», договоренность о котором была достигнута в Стамбуле 16 мая. 270 военнослужащих и 120 гражданских с каждой стороны вернулись в свои страны через территорию Белоруссии. С начала СВО Минобороны РФ сообщало о 30 обменах пленными, в 15 случаях в Россию возвращались 100 и более военнослужащих. Самые крупные обмены — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

29 июня 2022 года. Первый крупный обмен по формуле «144 на 144». Минобороны заявляло, что обмен прошел по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Украинская сторона сообщала, что среди обменянных были 43 военнослужащих подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено).

17 октября 2022 года. 110 россиян, включая 72 гражданских моряков, были обменяны на 108 женщин-военнослужащих ВСУ (еще две, по данным Минобороны РФ, решили остаться в России).

3 ноября 2022 года. Обмен по формуле «107 на 107». И. о. главы ДНР Денис Пушилин тогда уточнил, что 65 пленных являются уроженцами Донецкой и Луганской народных республик.

16 февраля 2023 года. Возвращен 101 российский военный. Украина вернула 100 военных и одного гражданского, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

10 апреля 2023 года. Освобождены 106 российских военных. Украинская сторона сообщила о возвращении из российского плена 100 военных.

3 января 2024 года. При посредничестве ОАЭ 248 российских военных были обменяны на 230 украинских. Это был крупнейший на тот момент обмен пленными.

31 января 2024 года. Минобороны РФ заявило об обмене пленными в формате «195 на 195». Киев заявлял, что на Украину вернулись 207 человек.

8 февраля 2024 года. Обмен военнопленными по формуле «100 на 100».

24 августа 2024 года. Обмен военнопленными по формуле «115 на 115». Российская сторона вернула военных, захваченных в плен при вторжении ВСУ в Курскую область.

14 сентября 2024 года. Обмен военнопленными по формуле «103 на 103».

30 декабря 2024 года. Обмен военнопленными по формуле «150 на 150».

5 февраля 2025 года. Повторился обмен по формуле «150 на 150».

19 марта 2025 года. Обмен военнопленными по формуле «175 на 175». Дополнительно в качестве жеста доброй воли российская сторона передала Киеву 22 тяжелораненых украинских пленных.

19 апреля 2025 год. Обмен по формуле «246 на 246». Сверх этого Россия вновь передала Украине 31 военнопленного, нуждающегося в медицинской помощи, получив в ответ 15 тяжелораненых россиян.

6 мая 2025 год. Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменяли по 205 военнопленных.