Что известно о первом этапе обмена пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина начали крупнейший обмен пленными за время конфликта по формуле «1000 на 1000». Договоренность об этом была достигнута по итогам прямых переговоров между странами в Стамбуле 16 мая. На первом этапе стороны передали друг другу по 270 военнослужащих и по 120 гражданских лиц. Главное об обмене к этому часу — в подборке «Ъ».

В рамках первого этапа обмена обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Передача состоялась на территории Белоруссии. После прибытия в Россию военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях.

Обмен продолжится в «ближайшие дни», сообщили в Минобороны. Сколько дней займет процесс — неизвестно. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов писал в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая.

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с реализацией договоренностей по обмену. «Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Может ли это привести к чему-то большему?»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя обмен, отметила, что белорусская сторона не участвует в процессе передачи пленных в качестве посредника, а только проводит его на своей территории.

Договоренность о проведении обмена была достигнута по итогам прямых переговоров России и Украины в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая говорил, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме».