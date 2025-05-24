Белоруссия получит истребители Су-30СМ2

В белорусскую армию на следующей неделе поступят современные истребители Су-30СМ2, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на церемонии принятия присяги военнослужащими. Количество ожидаемых военных самолетов он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Помимо этого Белоруссия получит вертолеты Ми-35, БТР-82А, технику по направлениям радиоэлектронной борьбы, беспилотные авиационные комплексы Беркут-3 и Орлан. Он напомнил, что в сентябре планируются российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Также состоятся учения по линии Организации Договора о коллективной безопасности и большое количество проверок и полевых выходов, уточнил министр. «Это все будет ложиться на плечи наших призывников»,— добавил господин Хренин, которого цитирует пресс-служба министерства.

В мае белорусский президент Александр Лукашенко говорил, что Минск и Москва значительно продвигаются в военно-техническом сотрудничестве. По его словам, Белоруссия размещает передовые виды оружия, включая установки российской баллистической ракетной системы «Орешник». «Рособоронэкспорт» также хочет вместе с Белоруссией производить истребитель Checkmate.